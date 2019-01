Venezuela: US-Vizepräsident Mike Pence unterstützt in aller Öffentlichkeit einen Putsch

In einer Rede hat sich US-Vizepräsident Mike Pence an die Bürger Venezuelas gewandt. Die Entscheidung des Oppositionsführers Juan Guaido, Präsident Maduro zu einem Usurpator zu erklären, sei richtig. Guaido erklärte sich selbst zum Übergangspräsidenten.

Die USA unterstützen somit offen einen Putsch. Unterdessen gehen die Proteste in Venezuela weiter. Sowohl Gegner als auch Unterstützer von Präsident Maduros wollen an diesem Mittwoch im Gedenken an den Sturz der Militärregierung 1958 auf die Straße gehen.