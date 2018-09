Exklusiv-Interview mit Boliviens Präsident Evo Morales: Neue Umsturzpläne der USA in Lateinamerika

Boliviens Präsident Evo Morales im Exklusiv-Interview für RT

Am heutigen Mittwoch hält Boliviens Präsident Evo Morales eine Rede vor der 73. UN-Generalversammlung in New York. Im Vorfeld hat er RT ein exklusives Interview gewährt. Er spricht über eine neue US-Methode, anti-imperialistische Regierungen unter Druck zu setzen.