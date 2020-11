Fußballlegende Diego Armando Maradona gestorben

Quelle: AFP © RONALDO SCHEMIDT/AFP Die argentinische Fußballlegende Diego Armando Maradona starb am Mittwoch laut lokalen Medienberichten im Alter von 60 Jahren.

Der argentinische Fußball-Weltcup-Sieger Diego Armando Maradona ist laut übereinstimmenden Medienberichten im Alter von 60 Jahren in seinem Haus in Tigray in der Nähe von Buenos Aires gestorben. Er habe am Mittwochmorgen (Ortszeit) einen Herz- und Atemstillstand erlitten, wie die Zeitungen Clarin und Ole berichten.

Maradona war erst kürzlich operiert worden, um nach einem Sturz ein Blutgerinnsel aus seinem Gehirn zu entfernen. Nach Angaben seines Ärzteteams war die Operation am 3. November erfolgreich verlaufen. Gut eine Woche nach der Operation wurde der Argentinier wieder entlassen. Er zog sich in sein Haus zurück um sich dort zu erholen. Auch medizinisches Personal war zugegen, um ihn unter Beobachtung zu halten. Der zum Fußballer des Jahrhunderts gekürte Maradona war ein bekennender Fan des verstorbenen venezolanischen Präsidenten und Sozialisten Hugo Chávez und unterstützte auch dessen Nachfolger Nicolás Maduro. Maradona kritisierte in diesem Zusammenhang die US-Regierung für deren Einmischung in Venezuela. Die Fußball-Ikone sympathisierte darüber hinaus mit Fidel Castro und dem sozialistischen Kuba. Maradona trug auf seinem rechten Oberarm ein Tattoo mit dem Konterfei seines Landsmannes und Revolutionärs Che Guevara. Der argentinische Präsident Alberto Ángel Fernández ordnete eine dreitägige Staatstrauer an.