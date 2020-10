Laut Hochrechnungen: Linke MAS gewinnt Wahlen in Bolivien deutlich in erster Runde

Nachwahlbefragungen zufolge hat Luis Arce einen deutlichen Vorsprung in der Präsidentenwahl in Bolivien. Der ehemalige Wirtschaftsminister und Anhänger des gestürzten Ex-Präsidenten Evo Morales hatte bereits vor der Wahl in Umfragen deutlich vor seinem Rivalen Carlos Mesa gelegen.

Luis Arce, Mitglied der linksgerichteten Partei MAS (Bewegung zum Sozialismus), kommt in den Hochrechnungen auf 52,4 Prozent der Stimmen. Sein Hauptrivale, der konservative Ex-Präsident Carlos Mesa verbucht für sich 31,5 Prozent der Stimmen der Bolivianer. Den dritten Platz belegt der ultrarechte Kandidat Luis Fernando Camacho. Diese Angaben wurden am Montag vom Fernsehsender Unitel veröffentlicht. Die Wahlbehörde hat sich bisher noch nicht offiziell zu Wort gemeldet. Amtliches Endergebnis wird erst in 1,2 Tagen präsentiert. Schnellzählung deutet aber auf Erdrutschsieg der 2019 weggeputschten MAS @evoespueblo hin. +50% und 10% Abstand zum nächsten Kandidaten reicht für Sieg in der 1. Runde. Ob Putschregime friedlichen Übergang gewährleistet? pic.twitter.com/i7zrb9bSAJ — Florian Warweg (@FWarweg) October 19, 2020 Der im Zuge eines zivil-militärischen Putsches im November 2019 zum Rücktritt gezwungene Ex-Präsident Evo Morales hatte Luis Arce zuvor bereits als Wahlsieger bezeichnet: Schwestern und Brüder: Der Wille des Volkes hat sich durchgesetzt. Es hat einen durchschlagenden Sieg für MAS-IPSP gegeben. Unsere politische Bewegung wird in beiden Kammern eine Mehrheit haben. Jetzt werden wir den Menschen Würde und Freiheit zurückgeben. Hermanas y hermanos: la voluntad del pueblo se ha impuesto.

Se ha producido una victoria contundente del MAS-IPSP. Nuestro movimiento político tendrá la mayoría en las dos cámaras. Hemos vuelto millones, ahora vamos a devolver la dignidad y la libertad al pueblo.#JallallaBoliviapic.twitter.com/gTHa6qRhTB — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) October 19, 2020 Gemäß den in Bolivien geltenden Gesetzen muss ein Kandidat, um in der ersten Runde zu gewinnen, entweder eine absolute Mehrheit auf sich vereinen oder 40 Prozent der Stimmen mit mindestens 10 Prozentpunkten Vorsprung zum nächsten Kandidaten erhalten. Insgesamt waren 7.332.925 Wähler aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Neben der Direktwahl des Präsidenten für eine Amtszeit von fünf Jahren stimmten die Wähler auch über die Zusammensetzung der Plurinationalen Legislativen Versammlung Boliviens ab. Insgesamt verlief der Wahltag nach übereinstimmenden Berichten friedlich und ohne größere Zwischenfälle. Die Wahllokale schlossen um 17:00 Uhr. Mehr zum Thema - Wahlen in Bolivien – Militär und Polizei wachen über Urnengang während politischer Krise