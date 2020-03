Russland: Sankt Petersburger Wirtschaftsforum wegen Corona-Virus abgesagt

Die Veranstalter des Internationalen Wirtschaftsforums in Sankt Petersburg (SPIEF) beschlossen, das Forum wegen des Corona-Virus in diesem Jahr nicht abzuhalten. Die Veranstaltung war vom 3. bis zum 6. Juni geplant.

"Um die Gesundheit der russischen Bürger, Gäste und Teilnehmer des Forums zu schützen, haben wir beschlossen, das Forum dieses Jahr nicht abzuhalten", sagte der Vorsitzende des Organisationskomitees Andrei Belousow.

Das Internationale Wirtschaftsforum in Sankt Petersburg ist eines der größten und repräsentativsten Wirtschaftsforen in Russland. Im Laufe der Jahre nahmen daran Staats- und Regierungschefs aus über zwei Dutzend Ländern teil. Der russische Präsident Wladimir Putin besucht das Forum jedes Jahr.

Zwar gibt es bisher nur wenige bestätigte Infektionen mit der Lungenkrankheit Covid-19 in Russland. Allerdings ergreifen die Behörden seit Wochen immer mehr Maßnahmen, um einen großflächigen Ausbruch der Krankheit zu verhindern.

Derzeit werden weltweit zahlreiche Großveranstaltungen abgesagt oder verschoben. So wurde die Hannover Messe auf Juli 2020 verschoben. Nach der Buchmesse in Leipzig wurde auch die Londoner Buchmesse wegen des Ausbruchs des Corona-Virus abgesagt. Fünf Tage vor dem geplanten Beginn sagten die Berliner Veranstalter die weltgrößte Reisemesse ITB ab. Am Donnerstag wurde bekannt, dass auch der Rom-Marathon abgesagt wurde. Die Massenveranstaltung sollte ursprünglich am 29. März ausgetragen werden.

