Angesichts der US-Sanktionen: Huawei plant Bau von Komponentenwerk in Europa

Der chinesische Tech-Riese Huawei plant, eine eigene Komponentenfabrik in Europa zu errichten. Das teilte der Vorsitzende des Unternehmens Liang Hua mit. Huawei wurde in diesem Jahr von der US-Regierung auf die schwarze Liste gesetzt, nachdem es als ein Sicherheitsrisiko eingestuft wurde. Liang sagte gegenüber der AFP:

Wir planen, in Zukunft eigene Komponenten an einem Produktionsstandort in Europa herzustellen. Wir führen eine Machbarkeitsstudie durch. Die Wahl des Landes hängt von dieser Studie ab. Es könnte sehr schnell gehen.