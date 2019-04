Südsudan verhandelt Beitritt zur Welthandelsorganisation

Quelle: Reuters Der Eingang zum WTO-Hauptquartier in Genf.

Das jüngste Land der Erde, der Südsudan, ist in Beitrittsverhandlungen mit der Welthandelsorganisation (WTO) eingetreten. Das erste Treffen der Delegierten fand am 21. März in Genf statt. Ein mittelfristiger Beitritt der jungen afrikanischen Nation gilt als wahrscheinlich.