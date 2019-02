Facebook – Rekordgewinn dank Karrieredrehtür (Video)

Das Unternehmen Facebook konnte im letzten Quartal 2018 einen neuen Rekordgewinn verzeichnen. Angesichts der Probleme, mit denen der Technologiegigant zu kämpfen hatte, ist das durchaus eine Überraschung.

Wie ist es Facebook gelungen, trotz all der Schwierigkeiten so gut abzuschneiden?

Das Geheimnis könnte im Führungspersonal liegen. Das Unternehmen beschäftigt Leute, die zuvor in den höchsten Kreisen der Politik wichtige Posten besetzten. Nicht nur die Expertise solcher Führungskräfte ist wertvoll. Auch ihre Kontakte bis in die Spitzen von Demokraten und Republikanern.

