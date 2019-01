Florian Homm spricht Klartext: Kramp-Karrenbauer schießt gegen Deutsche Umwelthilfe

Die neue CDU-Vorsitzende kritisiert die Deutsche Umwelthilfe. Angeblich führe diese einen "Kreuzzug" gegen die Dieseltechnologie, so Annegret Kramp-Karrenbauer. Stimmt das? Florian Homm hat sich das Thema einmal unter wirtschaftlichen Aspekten angesehen.

Der Wirtschaftsexperte gibt interessante Einblicke in Zahlen der Deutschen Umwelthilfe. Die CDU hatte bei ihrem Bundesparteitag in Hamburg beschlossen, dass die Gemeinnützigkeit der Deutschen Umwelthilfe geprüft werden soll. Die Partei will sich zudem dafür einsetzen, dass der Verein keine Mittel mehr aus dem Bundeshaushalt bekommt, so dpa.