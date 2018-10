Ron Paul über US-Börse: "Größte Blase in der Geschichte der Menschheit"

Quelle: www.globallookpress.com (Symbolbild)

Der jüngste Anstieg der Renditen für Staatsanleihen zeigt, dass die USA sich in immer schnellerem Tempo in Richtung einer möglichen Rezession und eines Markteinbruchs bewegen, so der ehemalige republikanische US-Kongressabgeordnete Ron Paul.