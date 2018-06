Пока́! - Russland und Weißrussland verzichten im Handel auf US-Dollar

sagte Kabjakou während der Sitzung des Ministerrats des Unionsstaates Russland und Weißrussland.

Kabjakou betonte zudem, dass die Steigerung des Handelsumsatzes auf 40 Milliarden US-Dollar als strategische Aufgabe für die Nachbarstaaten festgelegt werden sollte.

Positive Trends zur Wiederherstellung des Wirtschaftswachstums in unseren Ländern wurden 2017 gesichert und spiegeln sich in den Ergebnissen des bilateralen Handels wider. Im Jahr 2017 stieg der Handel zwischen Weißrussland und Russland um 23,5 Prozent auf 32,4 Milliarden US-Dollar", sagte er.

Der russische Premierminister Dmitri Medwedew stellte fest, dass ein erheblicher Teil der gegenseitigen Abrechnungen zwischen den Ländern derzeit in der russischen Landeswährung durchgeführt wird.

Im vergangenen Jahr schlossen die Parteien rund 83 Prozent der gegenseitigen Handelsgeschäfte in Rubel ab", sagte Medwedew. "Das spiegelt das volle Vertrauen in die russische Landeswährung wider und, was am wichtigsten ist, es reduziert die Abhängigkeit von externen Faktoren."