Schwimmparty im Knast: Häftlinge bauen Innenhof eines Gefängnisses in Ecuador zu Schwimmbecken um

Lateinamerikanische Gefängnisse sind für schlechte Haftbedingungen berüchtigt. Besonders schlimm wird es, wenn draußen und drinnen brütende Hitze herrscht. Um sich das Dasein im Knast angenehmer zu machen, legen manche Häftlinge ihr Improvisationstalent an den Tag.

Insassen eines Gefängnisses im ecuadorianischen Kanton Cuenca haben sich mit etwas Fantasie selbst aus der Not geholfen. Als die Lufttemperatur auf kaum ertragbare Werte kletterte, verwandelten die Häftlinge den Innenhof der Strafanstalt in Turi in ein Schwimmbecken. Zu diesem Zweck machten sie die Türen um den Patio dicht und ließen Leitungswasser hineinfließen. Die Wächter sahen dem offenbar rechtswidrigen Treiben gelassen zu.

Al mal tiempo, buena cara:

Autoridades investigan si el patio de la cárcel de Turi, en Cuenca, Ecuador fue convertido en una piscina.



Los reos habrían llenado con agua el patio.pic.twitter.com/vPrVPvJtzw — AJ+ Español (@ajplusespanol) February 28, 2020

Aufnahmen des improvisierten Schwimmbeckens verbreiteten sich im Internet wie ein Lauffeuer.

ECUADOR

VIDEO VIRAL DE CÁRCEL DONDE EL PATIO CENTRAL SE HABRÍA INUNDADO Y LOS PPL DISFRUTAN DE LA PISCINA IMPROVISADA. pic.twitter.com/GQ20eLKwjH — Radio Farra 95.7 FM (@RadioFarra957) February 25, 2020

Der Gouverneur der Provinz Azuay, Xavier Martínez, kündigte Strafmaßnahmen gegen die Gefängnisleitung an, sollte sich der Vorfall bestätigen. Die Direktorin der Haftanstalt erklärte inzwischen, über die Handlungen der Inhaftierten nicht im Voraus gewusst zu haben. Als man darauf aufmerksam geworden sei, habe man umgehend die Wasserzufuhr gekappt. Angehörige der Gefängnisinsassen rechtfertigten dagegen deren Erfindergeist: Die Hitze sei unerträglich, während die Haftanstalt überfüllt sei.

