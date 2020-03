Ansteckungsgefahr: Seehofer will Merkels Hand nicht schütteln

Um die Verbreitung des neuartigen Corona-Virus einzugrenzen, raten Ärzte zu häufigem Händewaschen und auf das Händeschütteln weitestgehend zu verzichten. Bundesinnenminister Horst Seehofer hält sich, wie ein Video zeigt, an diesen Ratschlag – selbst gegenüber Merkel.

Als Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Montag bei einem Treffen mit Vertretern von Migrantenverbänden in Berlin mit ausgestreckter Hand auf Seehofer zukam, verzichtete der Innenminister darauf, seine Chefin mit einem Handschlag zu begrüßen. Die Bundeskanzlerin nahm es gelassen: Die beiden brachen kurz darauf in Gelächter aus.

