Nur nicht das Handtuch werfen! Tierärzte retten gierige Schlange

© Facebook / SASH - Small Animal Specialist Hospital Nur nicht das Handtuch werfen! Tierärzte retten gierige Schlange

Folge uns auf

Australische Tierärzte haben Ende Februar einem in Bezug auf Essen nicht gerade wählerischen Teppichpython das Leben gerettet. Das 18 Jahre alte Weibchen kam in die SASH-Klinik im Bundesstaat New South Wales, nachdem es ein Strandtuch komplett aufgegessen hatte.

Um die drei Meter lange und fünf Kilo schwere Monty von der unverdaulichen Beute zu befreien, mussten die Tierärzte das Reptil zuerst einmal betäuben und röntgen. Danach wurde der Verdauungstrakt der Schlange gespiegelt. Durch das Endoskop führten die Veterinäre in den Magen des Pythons eine extra lange Pinzette ein, mittels derer sie das Strandtuch an einem Ende festschnappten und es anschließend vorsichtig herauszogen. Monty wurde noch am selben Tag aus der Tierklinik entlassen. Nach Angaben der Halterin bekam das Reptil bald wieder Esslust. Mehr zum Thema - USA: Frau verschluckt Verlobungsring im Schlaf