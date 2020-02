"Niemand darf hinein oder heraus": Kognitive Dissonanz bei ORF-Reportage

Grand Hotel Europa in Innsbruck

"Die Polizei kontrolliert die Ein- und Ausgänge. Derzeit darf auch niemand hinein oder heraus" berichtete ein ORF-Reporter aus Innsbruck über die dortigen Quarantänemaßnahmen. Just in diesem Moment verließ ein Mann mit seinem E-Scooter seelenruhig das Gebäude.

Das Corona-Virus ist jetzt auch in Österreich angekommen. Eine 24-jährige Frau und ihr Freund sind positiv auf das Virus getestet worden. Beide stammen aus dem Raum Bergamo in Italien. Ein Hotel nahe der Innsbrucker Innenstadt, in dem die infizierte Italienerin arbeitete, wurde vorübergehend gesperrt.

Ein Beitrag des ORF-Reporters Klaus Schönherr über die Quarantänemaßnahmen in Innsbruck sorgte Mittwochabend für viel Amüsement: Schönherr wurde für die Sendung Zeit im Bild zugeschaltet und berichtete vor dem Grand Hotel Europa: "Das Hotel ist am späten Nachmittag isoliert worden. Die Polizei kontrolliert die Ein- und Ausgänge. Derzeit darf auch niemand hinein oder heraus, soweit wir es beobachten können". Währenddessen verlässt hinter ihm ein Mann in Zivil mit seinem E-Scooter das Gebäude und die Polizei davor hält ihn nicht auf. Ob der Mann im Hintergrund eine Sondererlaubnis hatte, ist unklar.

Jaja, das kennen eh schon alle, aber es ist einfach zu schön. Und so typisch für den ORF Tirol. via @ORF

#corona#intirol#ibktwitpic.twitter.com/o7DT0LVReU — Dietmar Muhlbock (@deltamikeplus) February 26, 2020

Inzwischen sollen beide Patienten in einem guten Zustand und wieder fieberfrei sein. Die Suche nach möglichen Kontaktpersonen ist im Gange.

