Fußgänger haben Vorrang: Schier endlose Gänseschar stellt Autofahrer auf harte Geduldsprobe

"Auf zu Fuß Gehende ist besondere Rücksicht zu nehmen; wenn nötig, ist zu warten", steht in der deutschen Straßenverkehrsordnung. Doch es gibt keine Regel ohne Ausnahme. Ein Video aus China legt nahe, warum Fußgänger manchmal Fahrer durchlassen sollten.

Ein Fahrer hat 15 Minuten lang gewartet, um eine Gänseschar über eine Straße in China zu lassen. Da aber der Vogelzug unendlich zu sein schien, musste der Mann den Gänsehüter bitten, die Zuchttiere anzuhalten. Der Fahrer rief sogar seinen Arbeitgeber an, um sich für die Verspätung zu entschuldigen. Der Vorfall ereignete sich am 5. Dezember am Rande der Stadt Fuyang in der ostchinesischen Provinz Anhui.

Als ich sie zum ersten Mal sah, dachte ich, es wären nur wenige. Als ich dann nach rechts schaute, sah ich, dass sich der Gänsemarsch mindestens auf einen Kilometer ausdehnte", kommentierte der Fahrer sein Video.

