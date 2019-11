War's der Heilige Geist? Zwei Nonnen kehren schwanger von Missionsreise zurück

Dieses Mitbringsel kam für die katholische Kirche wohl unerwartet. Zwei italienische Nonnen sind von ihrer Missionsreise nach Afrika beinahe zeitgleich schwanger zurückgekehrt. Die Kirche leitete Ermittlungen ein.

Wie italienische Medien berichten, sollen beide Frauen ursprünglich aus Afrika stammen und vor kurzem eine Missionsreise von Italien in ihre Heimat unternommen haben. Bei ihrer Rückkehr wurde bei beiden eine Schwangerschaft festgestellt. Ob der Geschlechtsverkehr, der zu den Schwangerschaften führte, einvernehmlich war, ist bisher nicht bekannt.

Eine der beiden Nonnen sei 34 Jahre alt. Ihre Schwangerschaft sei festgestellt worden, nachdem sie über Bauchschmerzen klagte und von Ärzten untersucht wurde. Die andere Frau sei älter und eine ranghöhere Nonne. Eine der Frauen sei in der italienischen Gemeinde Ragusa tätig, die zweite in Militello. Die katholische Kirche zeigte sich bestürzt. Die britische Zeitung The Sun zitierte eine namentlich nicht genannte Kirchenquelle aus Rom:

Eine Untersuchung wurde eingeleitet. Beide haben gegen das Keuschheitsgebot verstoßen, das Wohl ihrer Kinder hat jetzt aber oberste Priorität.

Mehr zum Thema - Führung des Vatikan-Frauenmagazins tritt aus Protest zurück: "Stehen unter Männer-Kontrolle"