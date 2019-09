Seltenheitswert als Lebensretter: Zweifarbiger Hummer darf nach Zurschaustellung in Freiheit zurück

© Facebook / Maine Center for Coastal Fisheries

In den USA ist ein äußerst seltener Hummer ins Netz gegangen. Der Zehnfußkrebs ist zweifarbig: Die Schnittstelle zwischen Dunkelbraun und Orange verläuft längs durch seinen Körper. Laut Biologen kommt eine solche Mutation nur bei einem unter 50 Millionen Tieren vor.

Ein Fischer hat Anfang September im US-Bundesstaat Maine einen sehr seltenen zweifarbigen Hummer gefangen. Der Mann spendete die ungewöhnliche Beute an ein Zentrum für Küstenfischerei. Der halb dunkelbraune, halb orangenfarbene Zehnfußkrebs kam dort bei anderen seltenen Artgenossen unter. Zusammen mit einem blauen und zwei buntgefleckten Hummern soll der Gliederfüßer einige Wochen lang in einem Aquarium mit Salzwasser zur allgemeinen Bewunderung ausgestellt werden, um dann wieder in die freie Wildbahn entlassen zu werden.

Biologen zufolge ist die ungewöhnliche Färbung des Hummers auf eine genetische Mutation zurückzuführen. Sie tritt nur bei einem Tier unter 50 Millionen auf. In einigen Fällen geht die Doppelfarbigkeit mit einer Zweigeschlechtigkeit einher.

