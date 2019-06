Wien: Tourist löscht Kirchenbrand mit Weihwasser

Quelle: www.globallookpress.com Symbolbild

Unbekannte haben am 12. Juni die Dominikanerkirche in der Wiener Innenstadt angezündet. Sie legten in zwei Beichtstühlen Feuer. Ein Tourist griff kurzerhand zum Weihwasser und bekämpfte damit den Brand. Als die Feuerwehr eintraf, war das Feuer bereits gelöscht.