Möge das Glück mit dir sein: Britisches Paar entdeckt echten Wert einer Star-Wars-Spielzeug-Sammlung

Einem Seniorenpaar aus Großbritannien war Fortuna gewogen, als ein Nachbar ihm nach seinem Tod eine Menge Star-Wars-Spielzeug als Erbe hinterlassen hatte. Dank dem Sohn des Ehepaars stellte sich heraus, dass die Sammlung einen Wert von über 400.000 Euro hat.

Ein Ehepaar aus der Stadt Stourbridge, die in Mittelengland liegt, war sich zunächst nicht sicher, was es mit der enormen Anzahl an alten Figuren und Raumfahrzeugen anfangen sollte. Die Sammlung, die ein Nachbar jahrzehntelang gesammelt hatte, wurde den Senioren vererbt. Dann mischte sich ihr Sohn ein, der einen Versteigerer einlud. Der Fachmann fand im Haus der älteren Menschen eine Fundgrube an Star-Wars-Spielzeug, darunter Actionfiguren, die sich in ihren Originalverpackungen noch in einem makellosen Zustand befanden. Chris Aston, der Versteigerer, kommentierte die Situation:

Viele von ihnen waren etwas feucht, weil sie so gelagert wurden, aber im Allgemeinen ist es die beste Star-Wars-Sammlung, die ich je gesehen habe.

In der Sammlung befanden sich die beiden seltensten Stücke der Welt – ein Star Destroyer Commander, der für fast 30.000 Euro verkauft wurde, und ein Palitoy vinyl cape Jawa, der den Besitzern fast 25.000 Euro einbrachte. Aston meinte, dass das Ehepaar davon begeistert sei. Der Versteigerer verglich den Fall mit einem Jackpot im Lotto.

