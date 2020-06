Zum Wohl der Pflanzen: Weihnachtsbäume während Kneipen-Aus durch Corona mit Guinness gedüngt

Während der Corona-Krise wurden wegen der Schließung der Pubs weltweit riesige Biermengen auf Lager gelegt. Damit diese auf umweltfreundliche Weise entsorgt werden konnten, ehe sie zu gären anfangen, schlug die irische Brauerei Guinness eine kreative Lösung vor.

So wurde beschlossen, Weihnachtsbäume mit dem Getränk aufzupäppeln. Auch Weidenplantagen wurden nach Angaben des Unternehmens mit den Nährstoffen im Guinness versorgt. Sogar für die Produktion von Biogas wurden die Zutaten verwendet.

Hunderttausende Fässer seien zurückgegeben worden, zitierte die britische Nachrichtenagentur PA einen Brauerei-Vertreter. Er scherzte:

Wenn ich das alles zusammenzählen würde, könnte ich heulen.

Auch in britischen Pubs strömt Guinness normalerweise in großen Mengen. In England dürfen die Kneipen unter Auflagen ab 4. Juli wieder öffnen.

(rt/dpa)