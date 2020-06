Das geheime Leben der Kartoffeln in Zeiten von Corona-Lockdown

Wenn eine Wohnung lange menschenleer bleibt, können dort erstaunliche Dinge passieren. Eine Frau erlebte in ihrer Küche eine Szene, die aus einem Buch von Peter Wohlleben zu stammen scheint. Fotos zeigen, wie viel Lebenswille in einer Packung Kartoffeln steckt.

Eine junge Französin hat im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie für drei Monate ihre Wohnung in L'Aigle verlassen müssen. Als in Frankreich noch die strikten Ausgangsbeschränkungen galten, hielt sie sich in Caen auf. Die Frau namens Donna konnte erst Anfang Juni zurückkehren. Als sie ihre Wohnung betrat und das Licht in der Küche anmachte, war sie ziemlich überrascht: Aus einer vergessenen Packung Kartoffeln ragten in alle Richtungen lange Sprosse heraus. Die Französin teilte Fotos der Kartoffeltriebe auf Twitter.

Après 3 mois d’absence mes pommes de terre ont décidé de pousser sans limite jusqu’à faire des trous dans les joints pic.twitter.com/LBcKBNAhMK — 𝒹𝓸𝒹𝓸 (@donna9p) June 12, 2020

Die Bilder landeten in Frankreich einen Hit. Als Reaktion teilten einige Twitter-Nutzer ihre Erfahrungen mit vergessenen Kartoffeln.

J’ai eu la même histoire. Mais les miennes étaient moins... envahissantes pic.twitter.com/buqAUlVIeX — Thom (@ThomR928) June 12, 2020

J'ai eu la même chose ptn 😭😭 pic.twitter.com/hhzMuTXTEO — Bruce Lee (@noel_florent) June 12, 2020

