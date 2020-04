Sie haben Ihr Ziel erreicht: Ehemann zieht Triathletin bei virtuellem Ironman den Stecker

Quelle: AFP © PATRICK SMITH / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP Archivbild: Mirinda Carfrae und ihr Ehemann Tim O'Donnell

Sportler trainieren in Zeiten der Corona-Krise zu Hause. Vorausgesetzt, sie haben die notwendige Ausrüstung. So nahm eine Triathletin in den eigenen vier Wänden an einem Ironman-Turnier teil, bis ihr Mann unabsichtlich über das Stromkabel ihres Fahrrades stolperte.