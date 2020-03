Moskauer Demonstrant: Russland und Deutschland sollten sich verbünden - zum Wohle der Welt

Russland solle sich mit Deutschland verbünden, erklärte ein Demonstrant in Moskau gegenüber RT Deutsch. Ein solches Bündnis wäre für die ganze Welt ein Gewinn. Der Mann nahm an einer Demonstration zur Erinnerung an den Mord an dem Oppositionspolitiker Boris Nemzow teil.

Als er die Kamera von RT Deutsch erblickte, sprach er unseren Reporter an und bat darum, dem deutschen Publikum diese Botschaft übermitteln zu können.