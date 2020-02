Baby-Bärin Mascha entzückt russische Aufzuchtstation

Das Orphan Bear Rehabilitation Centre in der russischen Region Twer, rund 400 Kilometer westlich von Moskau, kümmert sich um verwaiste Bärenjunge. Tiere aus der ganzen Föderation werden hier mit der Milchflasche aufgezogen.

Nach fast drei Jahrzehnten in Betrieb hat das Zentrum mehr als 200 Jungtiere gerettet. Die neueste Bewohnerin ist die 2,3 Kilogramm schwere Mascha. Sie ist im Leningrader Gebiet von ihrer Mutter zurückgelassen worden. Sollte die Aufzucht im Orphan Bear Rehabilitation Centre optimal verlaufen, kann Mascha eines Tages wieder an jener Stelle ausgesetzt werden, an der sie gefunden worden ist. Insgesamt beherbergt die Aufzuchtstation neben Mascha noch acht weitere verwaiste Bärenjunge.