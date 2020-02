Gemeinsam gegen Corona-Virus: Russland liefert medizinische Hilfsgüter nach China

Russland leistet China im Kampf gegen das Corona-Virus Unterstützung durch humanitäre Hilfe. Am Samstag lieferte das russische Katastrophenschutzministerium medizinische Hilfsgüter sowie individuelle Schutzmittel mit einem Transportflugzeug in die Volksrepublik.

Das Flugzeug hob um 13:33 Moskauer Zeit vom Flugplatz Schukowski nahe der russischen Hauptstadt in Richtung China ab, wie die Nachrichtenagentur RIA Nowosti unter Berufung auf den Pressedienst des Katastrophenschutzministeriums bekannt gab. Die Hilfsgüter enthielten demnach Medikamente und individuelle Schutzmittel mit einem Gesamtvolumen von 183 Kubikmetern. Die Lieferung erfolgte auf Anordnung des russischen Staatsoberhaupts Wladimir Putin.

Самолет ИЛ-76 МЧС России доставит гуманитарную помощь жителям Китая.

Самолет вылетел из международного аэропорта Жуковский в 13.33 по московскому времени.

На борту воздушного судна #МЧС России – медицинские препараты, средства индивидуальной защиты. Всего - 183 кубометра груза. pic.twitter.com/RXxfjndM5c — МЧС России (@MchsRussia) February 8, 2020

Früher in dieser Woche hatte das russische Verteidigungsministerium 147 Staatsbürger Russlands, Weißrusslands, Armeniens, der Ukraine und Kasachstans aus der chinesischen Metropole Wuhan in das russische Gebiet Tjumen evakuiert. Nach Angaben russischer Gesundheitsbehörden zeigte keiner der Evakuierten Symptome des Corona-Virus. Aus Sicherheitsgründen wurden alle eingereisten Personen nach der Ankunft in Russland unter Quarantäne gestellt.

