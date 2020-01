Deutsche Auswanderer in russischem Dorf: "Russen mögen die Deutschen" (Video)

Eine deutsche Bäckerei in einer russischen Provinz klingt unglaublich, ist aber die Realität von heute. Die Rezepte stammen aus Deutschland, der Sauerteig aus Russland. Familienvater Benno lebte 34 Jahre lang in Deutschland – seine Ehefrau Anna für 36 Jahre.

In all den Jahren besuchte die Familie Neufeld regelmäßig Russland. Heute lebt die Familie hier und hat hier sogar eine eigene, deutsche Bäckerei. Aus welchen Gründen es dazu kam und wie ihr Leben und Alltag in Russland aussieht – das erfahren Sie in diesem Beitrag von RT-Deutsch.

