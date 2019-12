Kein Patient zu klein: Russische Ärzte operieren erfolgreich eine Schabe

Für Mediziner ist jedes Leben wertvoll. Russische Tierärzte bewiesen dies erneut, indem sie eine Pfefferschabe erfolgreich operiert haben. Deren Besitzer hatte sich an eine Tierklinik gewandt, als bei dem ungewöhnlichen Patienten Komplikationen aufgetreten waren.

Das Insekt, das manche für ekelhaft halten, kann für andere zum Lieblingshaustier werden: Obwohl die Pfefferschabe im Dschungel beheimatet ist, hat sie in der kalten russischen Stadt Krasnojarsk im Herzen Sibiriens echte Liebe und Fürsorge gefunden. Als das etwa ein Jahr alte Weibchen ernsthafte Gesundheitsprobleme bekam, eilte sein Besitzer zur Tierklinik, obwohl es womöglich viel einfacher und billiger gewesen wäre, ein neues Insekt zu kaufen. Das Weibchen konnte das Eipaket, in dem Schaben ihre Eier ablegen, nicht zurückziehen. Grund dafür war ein unvollständig entwickelter Nachwuchs, der sich noch in dem Eipaket befand. Daher blieb das Eipaket draußen und war infektionsgefährdet.

Die Tierärzte waren verblüfft: Sie hatten bisher noch nie Schaben unters Messer genommen. Der kleine Patient benötigte eine dringende Nano-Operation, die mit drei Schmerzmitteln durchgeführt wurde. Den Ärzten ist es schließlich gelungen, das Eipaket zu entfernen.

Der Schabe geht es mittlerweile gut, sie wird jedoch keinen weiteren Nachwuchs bekommen können. "Wir wünschen der Schönheit eine gute Gesundheit", schrieb die Tierklinik in den sozialen Medien.

