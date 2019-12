Russisches Notfallministerium schickt 95. Konvoi mit humanitärer Hilfe in den Donbass

In Russland ist der 95. Konvoi mit humanitärer Hilfe in den Donbass gestartet. Das verkündete das russische Notfallministerium am Donnerstag und erklärte, dass der Konvoi insgesamt 435 Tonnen, einschließlich Nahrungsmittel und Medikamente, umfasst.

Das russische Notfallministerium hat den 95. Konvoi mit humanitärer Hilfe in den Donbass geschickt. Das teilte der Pressedienst des Ministeriums am Donnerstag mit. Er erklärte:

Der 95. Konvoi des russischen Notfallministeriums wurde vom Rettungszentrum Donskoi bei Rostow am Don zur Grenze geschickt. Die Lkw werden die notwendigen Zollverfahren an den Kontrollpunkten Donezk und Matwejew Kurgan in Übereinstimmung mit den internationalen Gesetzen über die Lieferung humanitärer Hilfe passieren und nach Donezk und Lugansk fahren.

Insgesamt 435 Tonnen humanitäre Hilfe wird der Konvoi wird den Einwohnern des Donbass liefern, einschließlich Nahrungsmittel und Medikamente. Der letzte humanitäre Konvoi lieferte am 4. Dezember mehr als 380 Tonnen an Hilfsgütern in den Donbass.

Seit dem Jahr 2014 leistet das russische Notfallministerium humanitäre Hilfe in den Regionen Donezk und Lugansk. Insgesamt wurden in den vergangenen Jahren über 80.000 Tonnen humanitäre Hilfe in den Donbass geliefert.

