Exklusiv-Interview mit Wladimir Putin vor seinem Besuch in Saudi-Arabien

Der russische Präsident Wladimir Putin wurde vor seinem anstehenden Besuch in Saudi-Arabien von Reportern der Sender Al Arabiya, Sky News Arabia und RT Arabic interviewt. Das Gespräch wurde in Sotschi geführt.

Putin äußerte sich zu den aktuellen Fragen der internationalen Politik – unter anderem zur politischen Zukunft Syriens, Russlands strategischer Partnerschaft mit Saudi-Arabien, der Rolle des Iran im Nahen Osten, der Sicherheit am Persischen Golf, der Abrüstung, einer möglichen Wiederwahl von Donald Trump und vielen weiteren Themen.

Der russische Präsident wird Saudi-Arabien am 14. Oktober – erstmals seit zwölf Jahren – besuchen. Am 15. Oktober soll es weiter in die Vereinigten Arabischen Emirate gehen.

