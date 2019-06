Militärflugwettbewerb Aviadarts 2019 – Eine Bilderauswahl (Clip)

Die zweite, streitkräfteübergreifende Phase des diesjährigen Militärflugwettbewerbs Aviadarts ist abgeschlossen. RT Deutsch hat eine Auswahl der Aufnahmen aus den ersten beiden Phasen des Wettbewerbs zusammengestellt.

Der Militärflugwettbewerb Aviadarts ist Teil der International Army Games, einer militärischen Olympiade, die Russland alljährlich veranstaltet. Er ist in drei Phasen unterteilt: die Qualifikationsphase, die von den Standorten und Militärbezirken durchgeführt wird, die russlandweite streitkräfteübergreifende Phase und der internationale Wettbewerb. Die streitkräfteübergreifende Phase begann dieses Jahr am 14. Mai auf der Flugbasis Tschauda auf der Krim und ging am 8. Juni zu Ende. Von den 150 Mannschaften, die an der Qualifikationsphase teilnahmen, schafften es 60 in die streitkräfteübergreifende Phase.

Der internationale Wettbewerb wird vom 3. bis zum 17. August auf dem Übungsgelände Dubrowitschi bei Rjasan stattfinden; Mannschaften aus China, Kasachstan und Weißrussland werden erwartet.

RT Deutsch hat eine Auswahl an Aufnahmen aus der Qualifikationsphase (mit Flugzeugen) und der streitkräfteübergreifenden Phase (mit Hubschraubern) zu einem Clip zusammengestellt.

