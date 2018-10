Russische Expansionsgelüste: Gentechnikfreier Agrarsektor soll globalen Lebensmittelmarkt erobern

Quelle: Reuters © Alexei Druzhinin Russische Agrar-Imperialisten im Anmarsch...

Die russische Agrarproduktion ist in den letzten fünf Jahren um 20 Prozent gestiegen, so Präsident Wladimir Putin. Er forderte die russischen Produzenten von Agrarerzeugnissen auf, ihre Präsenz auf den in- und ausländischen Märkten kontinuierlich auszubauen.