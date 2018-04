Die Krim-Welle: Neuer "kosmischer" Flughafen empfängt Flüge nach Simferopol

© sip_aero / Instagram

Am Montag wurde am Internationalen Flughafen Simferopol auf der Krim ein neues Terminal eröffnet. Am selben Tag empfing der raumschiffähnliche Komplex auch schon seine ersten Gäste aus Moskau.