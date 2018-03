Kiew behindert Wahlprozess für Russen in der Ukraine: "Akt humanitärer Aggression"

Quelle: Reuters Ukrainische Nationalisten bei einem Aufmarsch vor der russischen Botschaft in der Hauptstadt (Kiew, Ukraine, 18. März 2018, Quelle: Reuters)

Staatliche und so genannte zivilgesellschaftliche Initiativen in der Ukraine versuchen, russische Bürger an der Beteiligung am Wahlprozess zu hindern. Viele werden dabei sogar bedroht. Am Sonntag wählt die russische Bevölkerung ihren neuen Präsidenten.