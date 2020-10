Russischer Außenminister Sergei Lawrow begibt sich in Selbstisolation

Russlands Außenminister Sergei Lawrow am 20.10.2020 in Moskau.

Russlands Außenminister Sergei Lawrow begibt sich in freiwillige Selbstisolation, nachdem er Kontakt mit einer auf das Coronavirus positiv getesteten Person hatte. Dies teilte das russische Außenministerium am Dienstag mit. Der Minister ist 70 Jahre alt.

Lawrows zuvor vereinbarte Treffen und Reisen werden auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. "Er fühlt sich gut", heißt es in einer Erklärung des Außenministeriums. Wer genau sich infiziert hatte, wurde nicht bekanntgegeben.

Der langjährige Minister war am Montag in Athen, wo er Gespräche mit dem griechischen Premierminister Kyriakos Mitsotakis und Außenminister Nikos Dendias führte. Er traf sich auch mit dem Politiker Alexis Tsipras. Am Mittwoch und Donnerstag hätte Lawrow im Rahmen eines Balkanbesuches nach Sarajewo und Belgrad weiterreisen sollen.

Vergangene Woche musste auch der russische Gesundheitsminister Michail Muraschko in Quarantäne, nachdem eines seiner Familienmitglieder positiv auf das Coronavirus getestet worden war.

Wie auch das übrige Europa verzeichnet Russland in den vergangenen Wochen einen dramatischen Anstieg der Corona-Fälle. Am Mittwoch wurden der offiziellen Statistik zufolge weitere 16.202 Menschen positiv auf SARS-CoV-2 getestet. Im Zusammenhang mit dem Virus sind 346 Menschen gestorben. Dies ist ein neuer Tageshöchstwert seit Beginn der Pandemie. Die meisten Fälle werden in der Hauptstadt erfasst.

