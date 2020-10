Klimawandel? Russland erlebte wärmsten September in der Geschichte

Die Durchschnittstemperatur in Russland erreichte vergangenen September den höchsten Wert seit Beginn der regelmäßigen Wetteraufzeichnungen vor 130 Jahren. Dies teilte Russlands nationale Wetterbehörde am Montag mit. Auch im Oktober soll es wärmer als gewöhnlich werden.

Fast jedes Gebiet in Russland meldete Temperaturen, die weit über den normalen Herbstdurchschnitten lagen, sagte die Chefspezialistin der russischen Wetterbehörde, Marina Makarowa, gegenüber der Nachrichtenagentur RIA Nowosti. "Die größten Abweichungen wurden im Norden Eurasiens beobachtet, wo die Temperaturen um fünf bis sechs Grad höher als normal waren", erklärte sie.

Der bisherige Rekord wurde im September 2016 verzeichnet. Makarowa fügte hinzu, dass die Temperaturen im September 2020 den von Wissenschaftlern beobachteten Erwärmungstrend widerspiegeln. Sie erklärte aber, dass dies nicht unbedingt bedeuten muss, dass der nächste September noch wärmer sein werde. Meteorologen kündigten jedoch auch einen warmen Oktober im europäischen und asiatischen Teil des Landes an.

Das Jahr 2019 war das wärmste in Russland. Außerdem wurden in den ersten sechs Monaten dieses Jahres aufgrund eines ungewöhnlich warmen Winters in vielen Teilen des Landes weitere Temperaturrekorde gebrochen.

