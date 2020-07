Russische Zeichentrickserie "Mascha und der Bär" weltweit unter den Top Five Lieblingscartoons

Seit ihrer Premiere Anfang 2009 ist die Zeichentrickserie über ein russisches Mädchen und einen Bären inzwischen weltbekannt geworden. Eine Marktforschungsstudie hat vor Kurzem ergeben, dass "Mascha und der Bär" unter den fünf beliebtesten Unterhaltungsserien von Kleinkindern sei.

Die Zeichentrickserie "Mascha und der Bär" ist einer der weltweit beliebtesten Cartoons von Kleinkindern. Das russische Studio Animaccord teilt mit, dass Mädchenpublikum unter sechs Jahren aus der ganzen Welt zähle die Saga über die pfiffige Mascha und ihren gutmütigen Freund Bär zu den Top Five ihrer Lieblingsserien. Animaccord produziert die Reihe seit mehr als zehn Jahren und beruft sich auf eine Studie des internationalen Marktforschungs- und Beratungsunternehmens Kidz Global. Auch bei dem gemischten Mädchen-Jungen-Publikum unter sechs Jahren aus Europa und Lateinamerika liege die Zeichentrickserie in den Top Five, heißt es darin.

Nach Angaben der Pressestelle von Animaccord basiere das Ergebnis auf einer Online-Umfrage, die Kidz Global im April 2020 durchgeführt habe. Demnach sollen daran 60.000 Befrage aus 43 Ländern der Erde teilgenommen haben.

Nach der Premiere im Januar 2009 ist die russische Serie inzwischen in 39 Sprachen übersetzt worden. Derzeit ist sie das einzige Zeichentrickprojekt aus Russland, das gleich vier der YouTube-Auszeichnungen Diamond Creator Award bekam. Das Videoportal verleiht die sogenannten "Diamanten-Spieltasten" den Kanälen, die mehr als zehn Millionen Follower haben. Im Fall von "Mascha und der Bär" sind es vier. Der russische und englische sowie der spanische und portugiesische Kanal.

Am 30. Juli will Animaccord in Russland die beiden ersten Teile der fünften Staffel von "Mascha und der Bär" präsentieren. Außerdem hat das Studio ein Musikprojekt mit dem Titel "Liedchen für die Kleinen" angekündigt, dessen Hauptfigur ebenfalls Mascha sein wird. Die Lieder sollen den Kindern das Alphabet und die Zahlen in ihrer jeweiligen Sprachen beibringen.

