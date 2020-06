Putin: Proteste in den USA offenbaren tiefgehende interne Krisen im Land (Video)

Quelle: AFP © OLIVIER DOULIERY Putin: Proteste in den USA offenbaren tiefgehende interne Krisen im Land

Die Proteste in den USA sind das Ergebnis von tiefgehenden internen Problemen in der Gesellschaft, so der russische Präsident Wladimir Putin. Ihm zufolge haben sich die Spannungen zugespitzt, da die Demokratische Partei ihre Wahlniederlage nicht hinnehmen wollte.

"Was geschehen ist, ist die Auswirkung von tiefgehenden internen Krisen", kommentierte Putin die Proteste gegen Polizeibrutalität in den USA in einem Interview mit dem TV-Sender Rossija 1. Diese Proteste waren aufgeflammt, nachdem der Afroamerikaner George Floyd bei einem Polizeieinsatz Ende Mai in Minneapolis getötet worden war. Putin betonte, dass sich die Spannungen zugespitzt hätten, nachdem Donald Trump die Präsidentschaftswahl im Jahr 2016 gewonnen hatte. Als er gewann, und er gewann ganz eindeutig, mit demokratischen Mitteln, hat sich die Verliererseite verschiedene Märchen ausgedacht, nur um seine Legitimität infrage zu stellen. Auch die COVID-19-Pandemie habe einige Probleme in den USA ins Rampenlicht gerückt, sagte Putin. Er sei überrascht, wie einige US-Gouverneure die von Trump getroffenen Entscheidungen vernachlässigt hätten. Laut Putin zeugt das davon, dass Parteiinteressen über die Interessen der Gesellschaft gestellt werden. Und was geschieht dort? Der Präsident sagt: 'Dies und das sollte getan werden', aber die örtlichen Gouverneure sagen: 'Scher dich zum Teufel!' Mehr zum Thema - Atlanta: Polizist erschießt Afroamerikaner – Restaurant geht in Flammen auf