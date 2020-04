Russischer Geheimdienst FSB vereitelt Terroranschläge: Drei IS-Anhänger getötet (Video)

Bei einem Anti-Terror-Einsatz nahe der Millionenmetropole Jekaterinburg am Ural haben Sicherheitskräfte drei mutmaßliche Terroristen getötet. Nach Angaben der Ermittler sollen sie der Terrorgruppe "Islamischer Staat" angehört und Anschläge in der Region geplant haben.

Die mutmaßlichen Islamisten hätten sich in der Nacht auf Donnerstag in einem Haus in einem Vorort von Jekaterinburg versteckt, teilte das Anti-Terror-Komitee (NAK) der Nachrichtenagentur Tass zufolge mit. Die Behörden sollen einen Hinweis bekommen haben.

Die Verdächtigen sollen das Feuer auf die eintreffenden Einsatzkräfte eröffnet haben. Menschen in der Nachbarschaft seien in Sicherheit gebracht worden. Unter den Sicherheitskräften und Zivilisten habe es keine Verletzten gegeben, hieß es.

Nach Angaben der Behörde planten die Verdächtigen Anschläge in der Region. Im Haus seien selbst gebaute Sprengsätze, Waffen und Munition gefunden worden.

Mehr zum Thema - Russischer Inlandsgeheimdienst vereitelt Schulmassaker im Gebiet Tjumen