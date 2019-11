Bald Rundfunkgebühren 2.0 | Nachrichten wie Flasche leer | Tina hasselt für die Grünen | 451 Grad

Für die Grünen soll Platz gemacht werden, in Bolivien ist Platz gemacht worden, nur Assange findet keinen Platz auf der Liste der "echten" Whistleblower im Spiegel! Auch diese Woche haben wir wieder die größten Fauxpas der deutschen Medienlandschaft für euch gesammelt!

Was geht da eigentlich ab, in Bolivien? Schenkt man den deutschen Staatsnachrichten Glauben, dann hat Evo Morales wohl einfach nur Bock auf Urlaub in Mexiko gehabt. Aber muss man – auch angesichts der andauernden Proteste in Bolivien – nicht eigentlich schon von einem Coup d‘État sprechen?

"Rutsch mal" lässt der Bayrische Rundfunk mit Blick auf den Parteitag der Grünen verlauten – Sie wollen doch mitregieren, heißt es. Die zwangsfinanzierten Rundfunkhäuser freuen sich einfach mal ganz "unparteiisch" mit.

Apropos Zwangsgebühren – Viele Bürger wollen ja die GEZ abgeschafft sehen, aber jetzt soll die monatliche Gebühr auch noch erhöht werden! Und jetzt, wo es den Mindestlohn für Zusteller gibt, braucht es außerdem natürlich sogar mehr Geld vom Steuerzahler für die Verleger. Das hat die GroKo jetzt versprochen: 40 Millionen Euro Subventionen! Verlage bekommen Subventionen – und wir haben für euch herausgefunden, wo das Geld im Endeffekt landen wird! Beißt sich da die Katze in den Schwanz?

Obacht, SPD: we see what you did there! Und wir schauen uns auch an, warum das Spiegel-Magazin Julian Assange partout nicht mit auf das Cover ihrer Whistleblower-Ausgabe nehmen wollte!

Linkliste:

Tweet von Tina Hassel

https://twitter.com/TinaHassel/status/1195391368572669954

Artikel zu den Grünen

https://www.br.de/nachrichten/deutschland-welt/rutsch-mal-die-gruenen-wollen-mitregieren,Rhxuc33

http://www.tagesschau.de/kommentar/gruene-parteitag-187.html

Videos zu den Grünen

https://www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/aktuelle-stunde/video-studiogespraech-mit-annalena-baerbock-bgruene-100.html

Videos zu Bolivien

https://www.zdf.de/nachrichten/heute-sendungen/videos/bolivien-morales-gibt-auf-100.html

https://www.zdf.de/nachrichten/heute/anez-erklaert-sich-zur-interimspraesidentin-boliviens-100.html

Wikipedia-Artikel zu Putsch

https://de.wikipedia.org/wiki/Putsch

DPA-Artikel

https://www.zdf.de/nachrichten/heute/personal-der-botschaft-bolivien-weist-venezolaner-aus-100.html

https://www.zdf.de/nachrichten/heute/militaer-stoppt-morales-anhaenger-tote-bei-neuer-gewalt-in-bolivien-100.html

https://www.zdf.de/nachrichten/heute/morales-anhaenger-in-bolivien-kokabauern-drohen-mit-blockaden-100.html

Spiegel-Cover

https://magazin.spiegel.de/SP/2019/47/home/images/co-sp-2019-047-0001-ipad.f77a75d.jpg

https://magazin.spiegel.de/SP/2010/30/home/images/co-sp-2010-030-0001-ipad.15d15c1.jpg

Artikel zu Julian Assange

https://www.spiegel.de/plus/von-watergate-bis-donald-trump-macht-und-tragik-der-whistleblower-a-00000000-0002-0001-0000-000166979755

Artikel zur Zusteller-Förderung

https://taz.de/Zeitungen-in-der-Krise/!5642331/

Koalitionsvertrag

https://www.cdu.de/system/tdf/media/dokumente/koalitionsvertrag_2018.pdf?file=1