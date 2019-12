Also doch: Twitter schreibt "Shadow Ban" in die Geschäftsbedingungen (Video)

Quelle: Reuters © / Davo Ruvic

Folge uns auf

Der "Shadow Ban“ ist eine Technik, mit der Beiträge in sozialen Netzwerken so veröffentlicht werden, dass sie kaum jemanden erreichen. Twitter bestritt lange, diese Technik zu verwenden – nun taucht der "Shadow Ban" plötzlich in den Geschäftsbedingungen der Firma auf.

Vor nicht allzu lange Zeit galt der "Shadow Ban" noch als verrückte Verschwörungstheorie durchgeknallter User. Das Unternehmen Twitter dementierte, mit einer solchen Praxis gegen unliebsame Äußerungen vornehmlich konservativer User vorzugehen. Mittlerweile hat ein Twitter-Mitarbeiter die Praxis vor versteckter Kamera jedoch zugegeben. Und eine aktualisierte Fassung der Geschäftsbedingungen räumt dem Unternehmen explizit das Recht ein, einen "Shadow Ban" zu verhängen.