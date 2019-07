Streit zwischen Mexiko und USA über neue Asyleinschränkungen

Quelle: Reuters © Mike Blake Demonstranten halten Bilder von Flüchtlingen hoch, die auf der Flucht in die USA umgekommen sind, San Diego, Kalifornien, USA, 12. Juli 2019.

Mexiko stemmt sich gegen die neuen Asyleinschränkungen der US-Regierung unter Donald Trump. Damit will der US-Präsident die Zahl der illegalen Einwanderer in die Vereinigten Staaten begrenzen. Mexiko will nicht zu einer "Deponie für Asylsuchende" werden.