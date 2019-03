Liberale gegen Konservative: Eine US-Hochschule und Streit um mehr ideologische Vielfalt (Video)

Quelle: RT

Studenten der privaten Hochschule Sarah Lawrence College protestieren gegen einen konservativen Politikprofessor, der in einem Artikel in der "New York Times" mehr ideologische Vielfalt an den Universitäten gefordert hatte. Sie stellten auch einige Forderungen.