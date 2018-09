USA: Nominierung eines Richters zeigt gesellschaftliche Spaltung im Land (Video)

US-Präsident Trump hat einen Richter für den Obersten Gerichtshof der USA nominiert. Doch Brett Kavanaugh ist umstritten. Ihm wird eine versuchte Vergewaltigung vorgeworfen. Die Kontroverse um die Nominierung zeigt, wie gespalten die Gesellschaft ist.

Der von US-Präsident Donald Trump für den Obersten Gerichtshof nominierte Richter Brett Kavanaugh sorgt für Kontroversen. Eine solche Nominierung ist an sich bereits eine schwerwiegende politische Entscheidung. Der Oberste Gerichtshof hat in juristischen Fragen das grundsätzlich letzte Wort und die Richter werden auf Lebenszeit ernannt. Doch auch die Person Kavanaugh ist Gegenstand von Kontroversen. Eine ehemalige Mitschülerin des Richters, Christine Blasey Ford, wirft ihm vor, in den 80er Jahren versucht zu haben, sie zu vergewaltigen. Eine öffentliche Aussage dazu gibt es von ihr noch nicht. Beide Seiten sammeln jedoch bereits Unterstützer und auch die Medien bringen sich in Stellung.