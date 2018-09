Keine Klage wegen Kriegsverbrechen: USA drohen mit Sanktionen gegen Internationalen Strafgerichtshof

Quelle: Reuters © Eric Thayer Symbolbild: "Scham-Masken" als Teil einer Sammlung von Folterinstrumenten, New York, USA, 11. Mai 2009.

Die USA drohen dem Internationalen Strafgerichtshof mit Sanktionen, falls dieser Ermittlungen wegen möglicher Kriegsverbrechen des US-Militärs in Afghanistan weiterführt. In 61 Fällen sollen US-Militärs und CIA in Afghanistan gefoltert haben.