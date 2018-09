USA: Pro-israelische Gruppe inszeniert Demonstrationen (Video)

Quelle: www.globallookpress.com © imagebrocker.com/Michael Weber

Der Journalist Max Blumenthal ist an eine nicht ausgestrahlte Al-Jazeera Dokumentation gelangt. In dieser wird gezeigt, wie der pro-israelische Aktivist Noah Pollak Demonstranten bezahlt. Sie protestierten unter Anleitung gegen die Bewegung "Student for Justice in Palestine".