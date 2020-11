Wegen Aufrufen zur Enthauptung: Twitter sperrt Konto von Trumps Ex-Berater Steve Bannon

Das soziale Netzwerk Twitter hat das Benutzerkonto des ehemaligen Chefstrategen des Weißen Hauses, Steve Bannon, endgültig gesperrt, nachdem dieser am Donnerstagmorgen vorgeschlagen hatte, den Immunologen und US-Gesundheitsberater Dr. Anthony Fauci und FBI-Chef Christopher Wray zu enthaupten. Diese Aussagen waren auf einem Video zu hören, das auf Bannons Facebook-, YouTube- und Twitter-Konten veröffentlicht wurde:

Eigentlich würde ich gern in die Zeit der Tudor-Dynastie im alten England zurückkehren. Ich würde die Köpfe aufspießen und sie als Warnung an alle Bürokraten an zwei Ecken des Weißen Hauses positionieren.