Lockdowns ein "riesiger Reinfall": RT-Interview mit US-Corona-Berater Scott Atlas

Quelle: Reuters © Tom Brenner "Eine massive Tragödie epischen Ausmaßes": RT-Interview mit dem US-Corona-Berater Scott Atlas (Archivbild)

Am Samstag war Scott Atlas, Doktor der Medizin und ehemaliger Professor an der Stanford University sowie seit August 2020 Mitglied der speziellen Corona Task Force des US-Präsidenten Donald Trump, zu Gast bei der RT-Sendung Going Underground.

Im Gespräch mit Moderator Afshin Rattansi übte er harsche Kritik an dem Eingriff in das öffentliche Leben, der durch das Krisenmanagement der US-Behörden in der COVID-19-Pandemie erfolgt. Er beklagte unter anderem, dass die flächendeckend verhängten Lockdowns als "riesiger Reinfall" der Politik in die Geschichte eingehen würden. Zudem behauptete er, die Einschnitte würden Menschen "töten".