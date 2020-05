Minneapolis: Afroamerikaner stirbt nach brutalem Polizeieinsatz (Video)

Folge uns auf

In Minneapolis ist der Afroamerikaner George Floyd, nach einer Festnahme ums Leben gekommen. In einem Handy-Video ist zu sehen, wie ein Polizist auf dem Hals des Mannes kniet. Kurze Zeit später ist George Floyd tot. In der Folge brachen heftige Proteste gegen die Polizei aus.