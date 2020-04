US-Präsidentschaftskandidat Joe Biden droht ein Sexskandal (Video)

Joe Biden ist dafür bekannt, mit Frauen und Mädchen auf Tuchfühlung zu gehen. Bilder und Videos dokumentieren das häufig distanzlose Verhalten des US-Präsidentschaftskandidaten.

Eine ehemalige Mitarbeiterin Joe Bidens könnte ihn nun in Bedrängnis bringen. Alexandra Tara Reade erhebt den Vorwurf, in den 90ern von Biden massiv sexuell belästigt worden zu sein. Die Reaktion der US-Mainstream Medien und auch der #Me Too-Bewegung ist jedoch überaus nachlässig. Verglichen mit dem Fall Brett Kavanaugh geradezu lächerlich! Nicht nur die Medien, auch solche Bewegungen haben politische Präferenzen.